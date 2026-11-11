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11.11.2026 06:31:29
Papaya Growth Opportunity A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Papaya Growth Opportunity A hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Papaya Growth Opportunity A -0,040 USD je Aktie verdient.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,210 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.at
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