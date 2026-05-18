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18.05.2026 06:31:29
Paper Corea mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Paper Corea hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,000 KRW erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Paper Corea mit einem Umsatz von insgesamt 67,21 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 1,36 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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