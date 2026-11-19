Paper Corea hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -185,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 71,72 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 65,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at