Paper Products informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Paper Products präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,87 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 7,69 Milliarden INR gegenüber 6,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at