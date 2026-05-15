Paper Products verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Paper Products hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,39 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Paper Products 3,46 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,13 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,10 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at