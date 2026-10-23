Papoutsanis gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Papoutsanis gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 23,0 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at