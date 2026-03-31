31.03.2026 22:05:38

Papst: Hoffentlich sucht Trump nach 'Ausweg' aus Iran-Krieg

ROM (dpa-AFX) - Papst Leo XIV. hat die Hoffnung geäußert, dass US-Präsident Donald Trump nach einem "Ausweg" aus dem Iran-Krieg sucht. "Hoffentlich sucht er einen Ausweg", sagte der Pontifex auf die Frage eines Journalisten vor seiner Residenz in Castel Gandolfo bei Rom. "Hoffentlich sucht er nach einer Möglichkeit, das Ausmaß der Gewalt und der Bombardierungen zu verringern." Der 70-Jährige ist das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den USA.

Der Papst war gefragt worden, ob er angesichts des Iran-Kriegs einen Appell an Trump richten wolle. Leo antwortete: "Mir wurde gesagt, dass Präsident Trump kürzlich erklärt hat, er würde den Krieg gern beenden." Anschließend äußerte er seine Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Krieg. Ein Ende der Feindseligkeiten wäre ein "bedeutender Beitrag dazu, den entstehenden Hass abzubauen, der ständig zunimmt - im Nahen Osten und anderswo", sagte Leo.

Seit Beginn der militärischen Eskalation nach amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran hat sich der Papst immer wieder für ein Ende der Gewalt ausgesprochen. Auch seine Predigt am vergangenen Palmsonntag nutzte er für einen eindringlichen Friedensappell. Leo betonte, Gott stehe für Frieden. Es sei "ein Gott, der den Krieg ablehnt, den niemand dazu benutzen kann, um Krieg zu rechtfertigen". Gott erhöre nicht das Gebet jener, die Krieg führten, mahnte er./rme/DP/he

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