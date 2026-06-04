eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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04.06.2026 14:33:00
Papst Leo: Wie der Pontifex sein PayPal-Guthaben zurückerhielt
Seinen alten PayPal-Account nutzt Papst Leo XIV. offenbar nicht mehr, nun fand sich eine Lösung, ihm das dort noch gutgebuchte Geld zurückzugeben. Viel ist es aber nicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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