TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|
07.09.2026 08:06:51
Papua New Guinea: TotalEnergies Takes Decisive Steps Towards Final Investment Decision on Papua LNG
Paris, September 7, 2026 – TotalEnergies announces that Papua LNG has achieved major contractual and commercial milestones, marking decisive steps towards a Final Investment Decision. Thanks to the close cooperation with the authorities of Papua New Guinea and Papua LNG partners, the following key milestones have now been achieved:Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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