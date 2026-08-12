PAPYLESS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PAPYLESS hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,90 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PAPYLESS ein EPS von 0,120 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,67 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,60 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at