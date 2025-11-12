PAPYLESS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PAPYLESS hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

PAPYLESS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,27 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -40,450 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 3,86 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PAPYLESS 4,16 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at