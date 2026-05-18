PAPYLESS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PAPYLESS hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15,04 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,69 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,480 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -16,950 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,52 Prozent auf 14,74 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at