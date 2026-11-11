PAPYLESS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PAPYLESS hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -22,86 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PAPYLESS ein EPS von 7,27 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat PAPYLESS 3,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,86 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at