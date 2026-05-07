Par Pacific hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Par Pacific stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,570 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1,82 Milliarden USD gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at