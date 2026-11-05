Par Pacific legte Quartalsergebnis vor

Par Pacific hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,11 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,16 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,05 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at