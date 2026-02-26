Par Pacific: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Par Pacific hat am 24.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,04 Prozent auf 1,81 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,83 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 7,16 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Par Pacific -0,590 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,46 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,97 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at