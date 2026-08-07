Par Pacific veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Par Pacific hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 9,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,97 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 56,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at