Parabilis Medicines Aktie
WKN DE: A42D53 / ISIN: US6989551014
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12.11.2026 13:18:26
Parabilis Medicines, Inc. Loss At -$44.491 Mln In Q3
(RTTNews) - Parabilis Medicines, Inc. (PBLS) announced Loss for third quarter of -$44.491 million
The company's earnings came in at -$44.491 million, or -$0.36 per share. This compares with -$43.870 million, or -$21.66 per share, last year.
Parabilis Medicines, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$44.491 Mln. vs. -$43.870 Mln. last year. -EPS: -$0.36 vs. -$21.66 last year.
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