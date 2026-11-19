Parabolic Technologies A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 17,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -327,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,7 Millionen USD – ein Plus von 64,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Parabolic Technologies A 2,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at