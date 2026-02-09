Paraca hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Paraca hat am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 52,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53,11 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,15 Prozent auf 4,64 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at