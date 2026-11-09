Paraca stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Paraca hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 103,31 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 60,54 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 233,40 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 202,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 18,87 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,63 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at