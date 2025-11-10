Paraca: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Paraca veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,59 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Paraca ein EPS von 56,08 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 4,57 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 202,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 181,03 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,63 Prozent auf 17,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 16,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

