Parade Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Parade Technologies äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 127,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 125,3 Millionen USD.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,11 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Parade Technologies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 530,52 Millionen USD. Im Vorjahr waren 505,83 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at