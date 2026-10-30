Parade Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Parade Technologies hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,62 Prozent auf 130,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at