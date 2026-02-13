Parade Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Parade Technologies veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,97 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,69 TWD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,64 Prozent zurück. Hier wurden 3,89 Milliarden TWD gegenüber 4,12 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 34,51 TWD beziffert. Im Jahr zuvor waren 32,55 TWD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Parade Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 16,53 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 16,25 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 1,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at