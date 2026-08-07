Parade Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Parade Technologies hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,66 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,95 TWD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,25 Milliarden TWD – das entspricht einem Zuwachs von 3,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,11 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at