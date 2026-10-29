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29.10.2026 06:31:29
Parade Technologies präsentierte Quartalsergebnisse
Parade Technologies veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,59 TWD, nach 10,45 TWD im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,19 Milliarden TWD – eine Minderung von 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,38 Milliarden TWD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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