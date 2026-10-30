Parade Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Parade Technologies lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,62 Prozent auf 130,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 146,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at