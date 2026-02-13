Parade Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parade Technologies stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 USD, nach 0,270 USD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 125,3 Millionen USD – eine Minderung von 1,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 127,4 Millionen USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,11 USD beziffert, während im Vorjahr 1,01 USD je Aktie in den Büchern standen.

Parade Technologies hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 530,52 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 505,83 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

