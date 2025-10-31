Parade Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Parade Technologies hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,31 TWD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Parade Technologies ein EPS von 9,57 TWD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,54 Prozent zurück. Hier wurden 4,38 Milliarden TWD gegenüber 4,40 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at