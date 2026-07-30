Paradeep Phosphates: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Paradeep Phosphates präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,78 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,24 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 37,54 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at