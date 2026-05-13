Paradeep Phosphates: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Paradeep Phosphates präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,50 INR gegenüber 1,96 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Paradeep Phosphates im vergangenen Quartal 47,02 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paradeep Phosphates 34,94 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,60 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,77 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Paradeep Phosphates 218,26 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 202,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 72,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at