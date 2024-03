Paradeplatz: Das sind die Pläne der UBS mit dem CS-Hauptsitz

Die Immobilie am Paradeplatz 8 war jahrzehntelang der Hauptsitz der Credit Suisse (CS). Nun will die UBS die Immobilie in einen Finanzcampus rund 4000 Arbeitsplätzen integrieren. 2027 soll es schrittweise losgehen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel