29.01.2026 01:58:43
Paradice Makes Flowserve its 5th-Largest Position, Buys Another $11.5 Million in Stock
On Jan. 28, 2026, Paradice Investment Management LLC disclosed a purchase of 178,356 shares of Flowserve (NYSE:FLS), an estimated $11.46 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Jan. 28, 2026, Paradice Investment Management LLC increased its position in Flowserve by 178,356 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of this share purchase is $11.46 million, based on the average closing price over the quarter. The fund's quarter-end position in Flowserve rose in value by $17.87 million, a figure that incorporates both trading activity and stock price changes.This purchase increased Flowserve's stake to 6.98% of Paradice's reportable 13F assets under management (AUM).
