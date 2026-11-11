Paradise: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Paradise hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 299,92 KRW gegenüber 265,00 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 351,66 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Paradise 288,25 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at