Paradise vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Paradise hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 178,86 KRW, nach 361,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Paradise 293,97 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 283,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 588,71 KRW sowie einem Umsatz von 297,63 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at