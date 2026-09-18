Arena Group Aktie
WKN DE: A3DWCU / ISIN: US0400441095
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18.09.2026 17:25:28
Paradium AI Stock Falls 37% Despite Strategic Roundtable Agreement
(RTTNews) - Paradium.AI, Inc. (PAAI) is down 37.13 percent, losing $1.24 to $2.10 on Friday. The move comes after the technology company provided an update on its strategic relationship with RTB Digital, Inc., which operates as Roundtable, under which the companies have agreed to a strategic platform and operating relationship.
Paradium.AI is currently trading at $2.10, down from the previous close of $3.34 after opening at $2.91 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $1.70 and $3.14 during the session, with trading volume at 23.64 million shares versus average volume of 946,546.
Under the 10-year Platform Agreement, Roundtable would assume certain operating functions and costs for Paradium.AI's media brands, receive a portion of related revenue and obtain a worldwide, perpetual license to certain technology assets. Separately, Roundtable has agreed to acquire Paradium.AI shares from its largest shareholder, Simplify Inventions, at $3.80 per share. The transactions are subject to conditions including funding requirements and are currently scheduled to close in the fourth quarter of 2026.
Shares have traded between $0.81 and $7.13 over the past 52 weeks.
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