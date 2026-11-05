Parag Milk Foods präsentierte Quartalsergebnisse

Parag Milk Foods hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 3,36 INR gegenüber 3,83 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 12,41 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Parag Milk Foods 10,08 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at