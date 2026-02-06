Parag Milk Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Parag Milk Foods veröffentlichte am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,37 INR, nach 3,03 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 10,13 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Parag Milk Foods 8,85 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at