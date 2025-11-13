|
Parag Milk Foods zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Parag Milk Foods lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 3,83 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Parag Milk Foods 2,45 INR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,08 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Parag Milk Foods einen Umsatz von 8,71 Milliarden INR eingefahren.
