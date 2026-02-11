Paragon Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paragon Finance lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,24 INR. Im Vorjahresviertel hatte Paragon Finance -0,710 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 26,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 1679,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at