Paragon Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paragon Finance hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 1,32 INR gegenüber 1,00 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 15,1 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at