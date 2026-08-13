Paragon Finance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Paragon Finance hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 7,92 INR gegenüber 3,29 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 97,18 Prozent auf 43,3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at