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12.11.2026 06:31:28
Paragon Financial Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Paragon Financial Solutions hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Umsatzseitig wurden 15,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Paragon Financial Solutions 14,4 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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