paragon GmbH stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

paragon GmbH hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28,0 Millionen EUR – eine Minderung von 9,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 30,9 Millionen EUR eingefahren.

