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26.03.2026 06:31:28
Paragon Technologie hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Paragon Technologie hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Paragon Technologie vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,82 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig wurden 35,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Paragon Technologie 34,6 Millionen USD umgesetzt.
Paragon Technologie vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 1,820 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,640 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 144,38 Millionen USD, während im Vorjahr 126,47 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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