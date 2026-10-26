Acuity Brands Aktie
WKN: 813307 / ISIN: US00508Y1029
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26.10.2026 13:55:42
Parameter Technologies To Be Acquired By Acuity For $675 Mln
(RTTNews) - Parameter Technologies, a developer of monitoring solutions for data centers, utilities, and critical infrastructure, said on Monday that it has inked a deal to be acquired by Acuity Inc. (AYI) for a purchase price of $675 million. The transaction is expected to close in late 2026.
Post transaction, Parameter will become a part of Distech Controls within the Acuity Intelligent Spaces business segment of the acquirer. Distech is a provider of building controls, combining open protocols and tools with edge controls, cloud intelligence, and an open go-to-market model.
AYI was up by 0.72% at $321 in the pre-market trade on the New York Stock Exchange.
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