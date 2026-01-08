Bros Aktie
ISIN: US1148011034
|
08.01.2026 09:49:00
Paramount: Warner Bros. lehnt Übernahmeangebot ab und will Deal mit Netflix
Es geht um die Zukunft von Hollywood: Netflix will den Filmkonzern Warner Bros. übernehmen. Paramount wollte mit einem höheren Angebot dazwischenfunken. Doch der Warner-Vorstand äußert Bedenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
