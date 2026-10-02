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WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042

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Übernahme 02.10.2026 16:44:09

Paramount-Aktie gesucht: Dachkonzern Skydance soll Paramount und Warner zusammenfassen

Paramount-Aktie gesucht: Dachkonzern Skydance soll Paramount und Warner zusammenfassen

Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heißen.

Es ist der Name der Produktionsfirma, die der heutige Paramount-Chef David Ellison vor rund zwei Jahrzehnten gegründet hatte und mit der er im vergangenen Jahr zunächst Paramount übernahm.

Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.

Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.

Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN.

Die Paramount-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 2,84 Prozent auf 9,61 US-Dollar

/so/DP/men

LOS ANGELES (dpa-AFX)

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

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