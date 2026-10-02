Paramount Skydance Aktie
WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042
|Übernahme
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02.10.2026 16:44:09
Paramount-Aktie gesucht: Dachkonzern Skydance soll Paramount und Warner zusammenfassen
Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.
Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.
Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount ließ nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN.
Die Paramount-Aktie gewinnt an der NASDAQ zeitweise 2,84 Prozent auf 9,61 US-Dollar
/so/DP/men
LOS ANGELES (dpa-AFX)
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