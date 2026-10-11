Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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11.10.2026 14:00:00
Paramount and Warner Bros. Discovery Are Now Skydance. Here's Why I'd Rather Own Netflix.
The media industry got a little smaller this week when Paramount Skydance completed its acquisition of Warner Bros. Discovery to form Skydance (NYSE: SKYD). For some time, it looked like Netflix (NASDAQ: NFLX) would acquire most of Warner Bros.' assets, but a competing bid from Paramount ultimately prevailed and cleared regulatory review and lawsuits brought by 12 state attorneys general and the Writers Guild of America.
The merger will make Skydance a formidable competitor in streaming with the potential to combine HBO Max with Paramount+ into a unified service. Despite the scale of Skydance's streaming and production capabilities and the breadth of its intellectual property portfolio, my money is still going to Netflix stock. Here's why.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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06.10.26
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05.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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05.10.26
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28.09.26
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|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
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|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
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|Netflix Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
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