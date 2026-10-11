Paramount and Warner Bros. Discovery Are Now Skydance. Here's Why I'd Rather Own Netflix.

The media industry got a little smaller this week when Paramount Skydance completed its acquisition of Warner Bros. Discovery to form Skydance (NYSE: SKYD). For some time, it looked like Netflix (NASDAQ: NFLX) would acquire most of Warner Bros.' assets, but a competing bid from Paramount ultimately prevailed and cleared regulatory review and lawsuits brought by 12 state attorneys general and the Writers Guild of America.

The merger will make Skydance a formidable competitor in streaming with the potential to combine HBO Max with Paramount+ into a unified service. Despite the scale of Skydance's streaming and production capabilities and the breadth of its intellectual property portfolio, my money is still going to Netflix stock. Here's why.

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